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11 листопада • оновлено в 12:23
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ЗСУ відступатимуть до кінця, не зважаючи на обстріли терористів: військовий експерт

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Військовий та політиний експерт Юрій Кочевенко у прямому етері ObozTV прокоментував порушення режиму тиші терористами на Донбасі.

За його словами, нам не потрібно мати ілюзій, оскільки жодних терористів на Донбасі немає, є виключно російські окупаційні війська, які прямо скеровані з Москви. І те, що РФ має можливість клеїти дурня, говорячи, що вони тут ні до чого, що стріляють терористи, а Москва ними не командує, це форма тиску на Україну, для того, щоб примусити до перемовин з так званими терористами.

"Це також форма тиску для того, щоб українська влада не могла прийти до тями і реально контролювати ситуацію, тому що, зверніть увагу, ми ж не маємо реального "плану Б". А що, якщо ні? Якщо не буде успішного розведення? Якщо терористи займуть залишені ЗСУ території? Ми не заявили про "план Б" нашому противнику, тому він робить усе що хоче. А українське керівництво буде відступати до кінця допоки зможе, тому що саме себе зробило заручником риторики миру за будь-яку ціну", - заявив Кочевенко.

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Юрій Кочевенко
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