Зростання контрабандного потоку до України збільшиться: експерт дав оцінку змінам на митниці

Економіст Євген Невмержицький прокоментував зміну ліміту на безмитне ввезення посилок з-за кордону, яке з 1 липня знизиться з 150 до 100 євро.

На його переконання, через зниження ціни товару, з якої будуть починатися митний збір, збільшиться кількість контрабандних надходжень товарів. І спроби держави збільшити надходження в бюджет, не дадуть очікуваного результату.

Економіста зазначив, вартість посилок з-за кордону з товарами, які громадяни України купують для власного вжитку, можуть обкладатись митом після досягнення суми у 1000 евро. Крім того, адміністрування цих митних зборів, встановлення відповідної адекватної вартості таких товарів, на думку експерта, будуть вимагати додаткових фінансових і адміністративних ресурсів, що також знизить економічний ефект такої новації.

Нагадаємо, з 1 липня міжнародні посилки вартістю вище 100 євро будуть обкладатися податком. Зокрема, для посилок від 100 до 150 євро буде нараховуватися ПДВ 20%, а якщо вартість посилки перевищує 150 євро - нараховується ввізного податок 10% + ПДВ 20% на суму перевищення безмитного ліміту і податку.

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