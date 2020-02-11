ЗП українських чиновників мають бути як в США: експерт запропонував схему

Фінансист Олексій Кущ у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував космічні зарплати українських чиновників та висловив думки із приводу того, якими вони мають бути.

"Ці цифри важко коментувати, оскільки немає системної державної політики по визначенню заробітної платні для чиновників. Іде хаотичне нарахування зарплат на фоні повного інформаційного вакууму. Це відбувається тому, що законодавство жодним чином не обмежує верхню планку, яку можуть собі у вигляді бонусів нараховувати топ-менеджери державних компаній", - заявив Кущ.

Він назвав абсурдним нарахування бонусів міністру економіки, наприклад, чиє міністерство відповідає зокрема за розвиток промисловості, а падіння промисловості минулого року в Україні лише прискорилось.

"Ми бачимо, що промислове виробництво звалилось в стабільну рецесію. У грудні падіння становило вже 8%. У такій ситуації чиновників потрібно у відставку відправляти, а їм держава виплачує космічні бонуси", - додав він.

Експерт навів за приклад систему нарахування заробітної платні державним чиновникам, яка існує в США.

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