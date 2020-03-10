Зниження цін на бензин: прогнози експерта

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував, чи варто найближчим часом очікувати зниження цін на бензин та дизпаливо в Україні.

"Я вважаю, що треба трохи почекати. Те, що нафта подешевшала - це дуже хороші новини для нас, тому що ми імпортери, споживачі, на 85% споживаємо імпортне паливо. Якщо воно подешевшало, то для нас це, звичайно, тільки в плюс. Є логіка в тому, що ціни повинні знижуватися. Але є одне але: сировинні ринки самі по собі не падають. Нафта тягне такі чутливі для нас позиції, як аграрна продукція та металургія. Якщо це станеться, валютні надходження в країну зменшаться. Буде додатковий тиск на гривню, який і без того дуже великий сьогодні. Це може призвести до серйозного падіння курсу гривні. Таким чином, це знову-таки призведе до подорожчання імпортних товарів, серед яких найпотужніша позиція - це саме нафтопродукти. Все зводиться до того, що буде з курсом. Вся увага на курс. Сьогодні 250 млн доларів продав Нацбанк для того, щоб погасити попит на валюту", - заявив Куюн.

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