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10 січня • оновлено в 19:42
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Зниження облікової ставки абсолютно обґрунтоване: економіст

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Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував новини щодо зниження облікової ставки в Україні.

"Для цього є всі підстави. Плановий показник інфляції досягнутий, тобто всі підстави для зниження облікової ставки є. Вони були ще кілька місяців тому. Більше того, завищена облікова ставка негативно впливає на економічні процеси", - заявив Несходовський.

Він не вважає це рішення політичним, оскільки є обґрунтованим економічно.

"Протягом 2020 року мають знизитись кредитні ставки, які мають доганяти облікову ставку. Я думаю 15-20% для промисловості ми побачимо. Також я чув розмови про ставку на іпотеку в межах 12%", - додав він.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

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Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Підсумки
Особа
Ілля Несходовський
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