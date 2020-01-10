Зниження облікової ставки абсолютно обґрунтоване: економіст
Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.
Він прокоментував новини щодо зниження облікової ставки в Україні.
"Для цього є всі підстави. Плановий показник інфляції досягнутий, тобто всі підстави для зниження облікової ставки є. Вони були ще кілька місяців тому. Більше того, завищена облікова ставка негативно впливає на економічні процеси", - заявив Несходовський.
Він не вважає це рішення політичним, оскільки є обґрунтованим економічно.
"Протягом 2020 року мають знизитись кредитні ставки, які мають доганяти облікову ставку. Я думаю 15-20% для промисловості ми побачимо. Також я чув розмови про ставку на іпотеку в межах 12%", - додав він.
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