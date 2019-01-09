Зіткнення штучних інтелектів: в США американська Tesla збила російського робота

Автомобіль Tesla Model S на автопілоті випадково збив російського робота-промоутера Promobot вартістю $ 2000, який повинен був брати участь у виставці споживчої електроніки CES-2019. За словами розробників Promobot, в результаті інциденту техніка отримала серйозні пошкодження, і тепер не підлягає ремонту. У зв'язку з ДТП, робот не зможе брати участь у виставці.