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19 листопада • оновлено в 19:03
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ЗІРКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ: Ріанна вийшла в світ без білизни

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У цьому випуску ЗІРКОВОГО ДАЙДЖЕСТУ на ObozTV дивіться про таке:

Влад Дарвін одружився,

Ріанна вийшла в світ без білизни,

Камалія не хоче вдруге гуляти весілля,

А Каньє Уест виступив перед ув’язненими,

Про все це дивіться далі у нашому ЗІРКОВОМУ ДАЙДЖЕСТІ.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Зірковий дайджест
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