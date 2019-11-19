ЗІРКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ: Ріанна вийшла в світ без білизни
У цьому випуску ЗІРКОВОГО ДАЙДЖЕСТУ на ObozTV дивіться про таке:
Влад Дарвін одружився,
Ріанна вийшла в світ без білизни,
Камалія не хоче вдруге гуляти весілля,
А Каньє Уест виступив перед ув’язненими,
Про все це дивіться далі у нашому ЗІРКОВОМУ ДАЙДЖЕСТІ.
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