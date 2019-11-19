ЗІРКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ: Ріанна вийшла в світ без білизни

У цьому випуску ЗІРКОВОГО ДАЙДЖЕСТУ на ObozTV дивіться про таке:

Влад Дарвін одружився,

Ріанна вийшла в світ без білизни,

Камалія не хоче вдруге гуляти весілля,

А Каньє Уест виступив перед ув’язненими,

Про все це дивіться далі у нашому ЗІРКОВОМУ ДАЙДЖЕСТІ.

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