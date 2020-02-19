Журналісти одіозного ТВ-каналу займуться мовленням на тимчасово окуповані території

Як повідомляє "Детектор Медіа", ТВ-канал для тимчасово окупованих територій консультують ведучі "112 Україна" Полуєв і Степанець.

За словами ексжурналістки UATV Анастасії Федченко, яка написала на своїй сторінці в Facebook, ведучі політичного ток-шоу "Пульс" (телеканал "112 Україна") Володимир Полуєв і Анна Степанець проводять консультації із журналістами нового телеканалу для тимчасово окупованих територій, який створюється замість телеканалу іномовлення UATV.

Пані Федченко також повідомила, що із UATV звільнилося дві третини колективу.

"Близько тижня тому з’явилася інформація, що прийшли нові шефредактори. Зі 112 каналу. Потім вони виявилися консультантами. Співбесід не проводили, але запитували в працівників про місію нового каналу та про те, як потрібно подавати новини для жителів тимчасово окупованих територій. Я в тому фарсі участі не брала", – розповіла вона.

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