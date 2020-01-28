Жителька Китаю розповіла ObozTV про ситуацію із коронавірусом у країні

Жителька китайського міста Гуанджоу Дар'я Михайловська у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала карантин, який китайська влада оголосила для боротьби із коронавірусом в країні.

"Я знаходжуся у місті Гуанджоу. Це приблизно 1000 кілометрів від Уханю, де було виявлено коронавірус. На сьогодні у моєму місті не зафіксовано летальних випадків. Влада міста контролює ситуацію, обов'язковим є користування масками, особливо у громадському транспорті, влада рекомендує не зловживати морськими продуктами та м'ясом, більше вживати теплої води та фруктів. Аеропорти працюють. Працівники аеропорту перевіряють пасажирів на наявність температури, така ж ситуація із перевірками у нашій столовій, де ми їмо. Якщо у когось знаходять підвищену температуру, його одразу госпіталізують. Міська поліція також контролює ситуацію. Людину, яка була без маски, будуть затримувати", - заявила Михайловська.

Вона також зазначила, що досить багато магазинів та супермаркетів не працює, але, за її словами, це більше пов'язно зі святкуванням китайського нового року, ніж із епідемією.

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