Жертв коронавірусу більшає: заражено вже 6 країн
У мережі показали нові відео з китайського міста Ухань, де вирує новий смертельний коронавірус.
Відомо, що багатомільйонник переведений на карантин: наразі закриті виїзди, зупинений громадський транспорт
Соцмережами ширяться страхітливі кадри, зроблені на вулицях міста і в аеропорту. Наприклад, там можна помітити пересувні ізолятори для заражених і медиків у спецодязі.
Станом на ранок 23 січня, за офіційними даними, кількість інфікованих пневмонією нового типу в Китаї зросла до 617.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кадри, на яких показане нібито транспортування зараженого новим видом коронавирусу в Китаї, шокували мережу.
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