Жартували про їжу: як знаменитості провели день пам'яті за жертвами Голодомору

У суботу, 23 листопада, зіркова українська тенісистка, перша ракетка країни Еліна Світоліна провела свій перший благодійний вечір під патронатом фонду її імені.

Захід пройшов в Києві в заміському комплексі Eauides Club, де серед інших запрошених, були боксер Володимир Кличко та телеведуча Леся Нікітюк. Так, коли Україною проходили скорботні заходи по українцям, які 86 років тому помирали від голоду, брат мера Києва продав можливість повечеряти (!) із ним за 21 тис. доларів, а популярна телеведуча розмістила у соцмережі фотографію з наліпкою - "на дієті".

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