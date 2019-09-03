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3 вересня • оновлено в 15:13
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Земля – це не продукт, люди її не створюють: мораторій на землю

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Експерт із земельних питань Роман Головін прокоментував новини про скасування земельного мораторію в Україні.

Він зазначив, що питання не стоїть у створенні самого ринку землі, оскільки, на думку експерта, ринок землі взагалі не може існувати. Головін заявив, що у питанні землі можна говорити виключно про обіг прав на землю.

Експерт також наголосив, що поняття "відкриття ринку землі" не має унікального визначення, як і поняття "зняття мораторію". Він заявив, що є декілька реалістичних варіантів розвитку подій. Наприклад, коли землею можуть володіти лише українці і коли надається право власності одній особі лише на одну ділянку. Інший варіант - це коли землею можуть повністю володіти як фізичні так і юридичні особи, як українці так і іноземці.

Це дві кардинально різні моделі того ж самого процесу зняття мораторію, заявив Головін.

Головним ризиком експерт назвав те, що українська земля може бути сконцентрована в одних руках. Він додав, що багато століть тому люди вирішили використовувати модель, коли земля розконцентрована у різних людей. Така модель існує не лише в Україні, а й у інших державах світу. Земля - це не товар, людина не може його створювати, тому експерт не бачить залучення великої кількості інвестицій від ринку землі .

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