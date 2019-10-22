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22 жовтня • оновлено в 17:49
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Зеленський зустрінеться зі Штайнмаєром, автором скандальної формули

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Лідер України Володимир Зеленський в Японії зустрінеться з федеральним президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром.

Як передає "Інтерфакс Україна", зустріч відбудеться в Токіо в середу, 23 жовтня.

Ймовірно, однією з головних тем буде питання Донбасу і скандальна "формула Штайнмаєра", яка викликала широкий резонанс в українському суспільстві.

Повідомляється, що 22 жовтня Зеленський також має намір провести переговори з главою Бразилії Жаіром Болсонару.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку жовтня під Офісом президента і на Майдані в Києві пройшли протести проти підписання "формули Штайнмаєра". До столиці приєдналися й інші міста.

Президент України Володимир Зеленський незабаром після цього виступив з екстреною заявою про ситуацію на Донбасі і "формулу", заявивши, що жодної "капітуляції не буде".

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