Зеленський зустрінеться зі Штайнмаєром, автором скандальної формули

Зеленський зустрінеться зі Штайнмаєром, автором скандальної формули43 Читати матеріал російською
Лідер України Володимир Зеленський в Японії зустрінеться з федеральним президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром.
Як передає "Інтерфакс Україна", зустріч відбудеться в Токіо в середу, 23 жовтня.
Ймовірно, однією з головних тем буде питання Донбасу і скандальна "формула Штайнмаєра", яка викликала широкий резонанс в українському суспільстві.
Повідомляється, що 22 жовтня Зеленський також має намір провести переговори з главою Бразилії Жаіром Болсонару.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку жовтня під Офісом президента і на Майдані в Києві пройшли протести проти підписання "формули Штайнмаєра". До столиці приєдналися й інші міста.
Президент України Володимир Зеленський незабаром після цього виступив з екстреною заявою про ситуацію на Донбасі і "формулу", заявивши, що жодної "капітуляції не буде".
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