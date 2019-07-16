Зеленський всіх не об'їде і кожного не обізве: Юсов вважає манеру поведінки Зеленського ''російською''

Політик та громадський діяч Андрій Юсов зазначив, що манера спілкування, яку використовує президент України Володимир Зеленський, не підходить для спілкування з європейськими політиками.

За його словами, така манера може бути стандартною, але тільки для певного середовища, до якої не підпадають представники європейського політичного класу. Він назвав манеру спілкування Зеленського хамством, яке складно уявити, як стандартну поведінку Ангели Меркель.

Він вважає, що небезпека в тому, що чиновники нижче дивляться вгору і беруть приклад того, як сьогодні можна спілкуватися з підлеглими, з тими, хто знаходиться нижче по ієрархії, зокрема тому, що Зеленський всіх не об'їде і кожного не назве.

Це, на його переконання, є калькою російської моделі поведінки чиновників.

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