Зеленський терміново звернувся до українців із приводу ринку землі

Президент Володимир Зеленський терміново звернувся до українців. Головна теза – громадяни не є повноцінними власниками своєї землі, як це записано у Конституції, бо не можуть її продати.

Вже 12 листопада парламент розгляне законопроєкт, який офіційно запустить ринок землі в Україні. При цьому, як заявив глава держави, з документа виключать норми, які з 2024 року повністю дозволяють продавати паї іноземцям.

Рішення щодо іноземців ухвалять на референдумі

"Держава не створила можливості працювати на своїй землі. Українці не можуть продавати або купувати ділянки сільськогосподарського призначення", – сказав Зеленський. За його словами, громадяни України позбавлені цього права так само, як жителі Північної Кореї, Венесуели, Таджикистану, Куби та Конго. Тоді як у Польщі, Білорусі, США, Німеччині, Італії, Ізраїлі, Китаї ринок землі є.

"Є різні моделі цього ринку. Наприклад, коли іноземці можуть чи не можуть купувати землю. Але сам ринок існує. Фермери можуть брати кредити під землю, розширювати своє господарство, залучати інвестиції", – зазначив Зеленський.

Він нагадав, що скоро Верховна Рада розглядатиме питання відкриття ринку землі. За його словами, останні 20 цим питанням в Україні маніпулюють, а "старі" політики насаджують міфи про те, що робити цього не можна. "Можливо, вони лобіюють чиїсь інтереси? Інтереси тих, кому вигідно, щоб українці не володіли землею?", – сказав Зеленський.

При цьому він зазначив, що ця питання дуже чутливе, а тому запропонував вирішувати його спільно. "Було ухвалене рішення: між першим і другим читанням до чинного проєкту закону будуть внесені правки, згідно з якими право купувати і продавати землю матимуть тільки українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами. Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські землі лише в разі, якщо на це буде дано згоду народу України. Відповідний пункт міститиметься у законі", – сказав Зеленський.

Зеленський сказав, що найближчим часом Верховна Рада розробить і ухвалить закон, який чітко встановить види і механізми референдуму, давши українцям можливість вирішувати важливі державні питання.

Водночас у понеділок, 11 листопада, у 13 областях України пройшла акція протесту проти відкритого ринку землі – "Ні розпродажу України!". За словами організаторів, українці обурені "обманом і підступними діями влади" у питаннях запровадження ринку землі.

А прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Верховна Рада на пленарному тижні, починаючи з 11 листопада, ухвалить ряд законопроектів, які регулюють питання функціонування відкритого ринку землі.

Що ще потрібно знати про ринок землі

Друга суперечлива норма, яка залишається неврегульованою – максимальна площа ділянки в "одні руки". У законопроєкті зазначено, що не можна купити більше, ніж 15% у межах області та 0,5% у межах країни. Загалом виходить понад 200 тис. га. А це площа декількох українських міст. Наприклад, площа Києва – 84,7 тис. га.

Ринок землі планують відкрити вже у жовтні 2020-го. До цього часу уряд має щонайменше навести лад у Земельному кадастрі. І нібито саме тому й звільнять чинних керівників відомства. Характеризуючи те, як чиновники керують зараз, прем'єр-міністр використовував слова і словосполучення "треш", "прогнила система", "працюють корупціонери".

Але набагато важливіше питання, без якого купувати землю зможуть тільки агрохолдинги – дешеві й довгі кредити для фермерів. Самі вони хочуть, щоб такі кредити видавали під заставу землі й без поручителів, розповідає аграрій Олександр Когт.

"Якщо ти береш кредит на мільйон гривень і тобі потрібен поручитель – спробуй знайди того, хто поручиться на таку суму. Якщо позика на техніку, то вона має видаватися під заставу техніки. Якщо ж на зрошувальну систему, то під її заставу", – пояснює він.

Запуск ринку землі, зокрема, дозволить збільшити ціни і на оренду паїв. Зараз же українці отримують за свої ділянки в рази менше, ніж, наприклад, у сусідній Польщі. Правда, щоби продаж не призвів до появи нових монополістів і зростання вже робочих холдингів, держава зобов'язана не тільки продумати антимонопольні інструменти, а й створити умови для купівлі землі малими фермерськими господарствами. Вони і можуть стати основою для розвитку галузі.

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