Зеленський піднімав питання українського бійця Марківа з прем'єром Італії

Президент України Володимир Зеленський піднімав питання щодо справи засудженого до 24 років тюремного ув'язнення в Італії українського військового Національної гвардії Віталія Марківа

Це відбувалося на зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте в рамках сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, зазначивши, що після винесення вироку розмови було дві.

"За моєю інформацією, Зеленський провів дві розмови з італійським прем'єр-міністром Конте, один із них телефоном, а другий під час зустрічі на засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Це була одна з ключових тем, і президент звертався до прем'єра з тим, щоб італійська влада стежила, аби це було законним і справедливим рішенням", – розповів заступник міністра, маючи на увазі майбутній розгляд апеляції на вирок суду першої інстанції.

Відповідь італійської ж сторони зводиться до одного, що "у них незалежна судова система, тому вони не можуть на це впливати", – зазначив Геращенко.

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