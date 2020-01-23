Головна Новини
23 січня • оновлено в 13:52
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Зеленський наголосив на двох основних для України речах: експертка з Давосу

105
Читати матеріал російською

Генеральна секретарка незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Олена Трегуб у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Вона прокоментувала, що відбувається на всесвітньому форумі у Давосі та виступ Володимира Зеленського.

"Звичайно, нам треба звернути увагу на те, що Зеленський мав окремий виступ на цьому форумі. Президент України вчора сказав про дві головні теми: про війну в Україні, а також сказав про те, що Україна прагне інвестицій, і інвесторам не варто втрачати хороший шанс, щоб саме зараз прийти в Україну. Він вкотре наголосив, що Україна активно проводить реформи. І, на мою думку, важливим є те, що інвестори його почули", - заявила Трегуб.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
Особа
Олена Трегуб
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини