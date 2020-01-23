Зеленський наголосив на двох основних для України речах: експертка з Давосу

Генеральна секретарка незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Олена Трегуб у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Вона прокоментувала, що відбувається на всесвітньому форумі у Давосі та виступ Володимира Зеленського.

"Звичайно, нам треба звернути увагу на те, що Зеленський мав окремий виступ на цьому форумі. Президент України вчора сказав про дві головні теми: про війну в Україні, а також сказав про те, що Україна прагне інвестицій, і інвесторам не варто втрачати хороший шанс, щоб саме зараз прийти в Україну. Він вкотре наголосив, що Україна активно проводить реформи. І, на мою думку, важливим є те, що інвестори його почули", - заявила Трегуб.

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