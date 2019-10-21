Зеленський міг знати про скандальний номер Кварталу до його виходу: журналістка

Президент України Володимир Зеленський може бути причетний до скандального номеру "Кварталу 95", у якому висміяли підпал будинку ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Про це у телеграм-каналі заявила журналістка Соня Кошкіна, яка пригадала зізнання шоувумен Олени Кравець про те, що Зеленський вичитує сценарії та жарти своїх колишніх колег.

"Хтось із кварталівців говорив, що Зе досі присутній в усіх чатах, а також вичитує всі сценарії. Тобто, якщо він це пропустив, для нього це норм", – написала вона.

"Ще задовго до обрання Зе я говорила: "Квартал" – найпотужніший електоральний інструмент країни. З обранням шостого глави держави цей статус "Кварталу" не змінився. Навпаки – зміцнився", – вважає Кошкіна.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні на скандал відреагувала і сама Гонтарева. "Це сором! Глузувати з людського горя – це неможливо уявити у цивілізованому суспільстві", – сказала вона

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