Зеленський готується і принципово вже готовий до зустрічі з Путіним: генерал-лейтенант

Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (2006-2010) Ігор Романенко у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука

Він прокоментував підготовку до зустрічі у нормандському форматі, яка запланована на 9 грудня цього року.

"Ну, він (президент України Володимир Зеленський -ред.) активно готується до цієї зустрічі. Він про це неодноразово говорив. Говорив, що закінчується підготовка, і принципово він вже готовий до цієї зустрічі. Він говорив, що бачить для себе чотири пункти, які, так чи інакше, відображають вижимки з мінських угод, початок - це обовязково встановлення режима тиші, потім - обмін утримуваних у широкому сенсі, були підготовлені попередні списки відносно обміну 85 на 50, але останній час говорять про 250 на 100, а також питання виборів і кордонів. Хоча зрозуміло, що всі ці питання є пов'язаними між собою і вони поєднані з іншими", - заявив Романенко.

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