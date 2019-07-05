"Зеленський готовий майже на все": Юсов оцінив помилки і успіхи президента

В ефірі програми The Guest на ObozTV – український політик і громадський діяч Андрій Юсов.

Обговорюємо курс президента Володимира Зеленського, перші помилки і досягнення глави держави.

З якими проблемами зіткнеться Офіс президента при переїзді з урядового кварталу? Як команда Зеленського впливає на дії глави держави? Чи можна вважати вдалими перші призначення на високі посади?

Юсов, зокрема, торкнувся теми мирного врегулювання на сході України:

"З боку Зеленського був щирий намір, і можливо навіть віра в те, що досить лише захотіти, повернути Леоніда Кучму в Мінськ, сказати, що ми припиняємо стріляти, і навіть розвести озброєння в Станиці Луганській. Показали, що Зеленський готовий практично на все... але Путін не хоче миру, Путін хоче капітуляції України, демонтажу незалежної держави".

Політик також дав оцінку першим міжнародним візитам глави держави, його конфлікту з власним Міністерством внутрішніх справ і зі своїми ж парламентаріями в ПАРЄ.

Про це та багато іншого дивіться докладніше у випуску The Guest.

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