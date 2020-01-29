Збільшення повноважень МВС: народний депутат пояснив наслідки

Народний депутат від партії "ГОЛОС" Андрій Осадчук у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучого "Підсумків" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував можливе збільшення повноважень міністра МВС

"У першому читанні це проголосували. Якщо подивитись на те, що відбулося за останні 4 місяці, то ми є свідками боротьби за розширення повноважень для всіх. Це не лише про те, що міністерство Авакова хоче збільшення повноважень. Всі хочуть збільшення повноважень. Та ж сама історія про ДБР це підтверджує. Тут треба всім дуже уважно слідкувати за ситуацією у країні, щоб ми не упустили моменту скочення у режим поліцейської держави", - заявив Осадчук.

Він також прокоментував, яи будуть діти у школах обов'язково вивчати правила дорожнього руху та які покарання можуть бути за відсутність світловідбивних елементів на одязі школярів.

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