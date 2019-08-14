Заяви Трампа про знецінення долара не безпідставні: коментар економіста

Економіст, голова ГО "Національний інтерес України" Ігор Гарбарук прокоментував заяви Дональда Трампа, який пообіцяв обвалити долар задля збільшення товарообігу.

Експерт зазначив, що Трамп часто робить гучні заяви перед президентськими виборами, а він вже готується до перегонів, які відбуватимуться наступного року. Але він не виключає можливість того, що ці заяви дійсно можуть перетворитись у стратегію США. Якщо це і відбудеться, то вже після виборів нового президента, додав Гарбарук. Він нагадав, що долар став міжнародною резервною валютою після закінчення Другої світової війни. Так відбулось, тому що США були єдиною із великих держав, яка не постраждала в наслідок тих подій, і відповідно, США мали на той час сильну та стабільну економіку.

Сьогодні США формує близько 24% світового ВВП, але при цьому міжнародні розрахунки в доларі складають близько 80%. Вже по цим цифрам можна побачити значний дизбаланс. І цей дизбаланс робить долар дуже переоціненим, а це означає, що імпортні товари, якці потрапляють до США і купуються за переоцінений долар, виявляються недооціненими. Тобто, фактично, американці можуть купувати іноземні товари дешевше за громадян інших країн. Але при цьому американські товари, які ідуть на експорт, виявляють занадто дорогими і не можуть конкурувати на міжнародному ринку, пояснив Гарбарук.

Така риторика Трампа є продовженням його політики щодо повернення виробників на територію США. Цей крок суттєво здорожчав витрати на виробництво і тому збільшив вартість американських товарів. І тепер коли до цього додається дорогий долар, Трамп почав говорити про шкоду переоціненої національної валюти для американської економіки, зазначив економіст. Він також назвав цифри, до яких може знизитись курс долара в Україні. За словами Гарбарука, якщо Трамп запровадить озвучену стратегію, то українці можуть побачити в обмінниках курс в районі 14 грн за долар.

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