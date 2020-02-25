Розслідування у Нових Санжарах та боротьба з наркотиками: радник МВС

Радник Міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував кількість підозрюваних із приводу організації мітингу в Нових Санжарах.

"Передусім це нетверезий чоловік, який намагався зробити наїзд на автомобілі на поліцейського", - заявив Мартиненко.

Він також прокоментував інформацію щодо інших п'ятьох підозрюваних.

"Крім того там дуже ретельно переглядаються відео, для того щоб визначити, що саме там відбувалося, але я не виключаю, що будуть ще й інші підозрювані", - зазначив він.

Експерт висловився і з приводу можливої причетності певних політичних сил та осіб з інших територій до організації мітингів проти коронавірусу.

"Всі вони місцеві. Це все жителі однієї територіальної громади. Але я не виключаю причетність деяких прізвищ та деяких політичних сили. Я спостерігаю певну тенденцію у цих питаннях, я бачу що там є втручання певних політичних сил з метою здобути собі певний рейтинг. Я бачу тут системну роботу по всій країні", - додав він.

За його словами ситуація в Нових Санжарах дуже сильно змінилася.

"Вона змінилася вже на ранок наступного дня, особливо, коли припинилася дія алкоголю на тих, хто особливо сильно підбурював натовп та провокував правоохоронців", - заявив Мартиненко.

Далі експерт висловився із приводу результатів роботи Арсена Авакова та його можливої відставки після закінчення "випробувального терміну".

Мартиненко розповів і про те, як буде відбуватися боротьба із наркотрафіком в Україні у найближчому майбутньому.

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