Засідання Радбезу ООН з українського питання скасовано: Obozrevatel News

Засідання Радбезу ООН скасовано

Рада безпеки ООН скасувала позачергове засідання яке скликала Росія. Москва пропонувала обговорити ухвалений Верховною Радою український мовний закон. Члени Радбезу на самому початку засідання проголосували проти такого порядку денного. Постпред Росіїї Василь Небензя намагався пов‘язати закон про державний статус української мови із Мінськими домовленостями. Втім, більшість держав-членів Радбезу ООН висловилися проти. На думку постійного представника Франції – Франсуа Делатра, Росія таким чином хотіла використати Раду Безпеки у своїх цілях задля тиску на Україну.

Питання посилення санкцій проти РФ

Володимир Зеленський попросив США посилити санкції проти Росії. З представниками влади Сполучених штатів президент зустрівся напередодні, після інаугурації. За словами Зеленського, самостійно подолати агресію Росії Україна не зможе, а тому їй потрібна підтримка Штатів. Також очільник держави зустрівся і з представниками Євросоюзу, яких теж попросив продовжити санкції проти Росії за агресію на Донбасі. Також Зеленський розраховує на те, що Єврокомісія допоможе протидіяти будівництву газопроводу "Північний потік-2". Разом з віце-президентом Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем він обговорив транзит російського природного газу газогонами України після 2019 року.

Порошенко переїхав із Банкової

П'ятий президент України Петро Порошенко залишив Адміністрацію президента і переїхав до офісу своєї партії "Солідарність". Він розташований поруч, на вулиці Лаврській. Після інавгурації Володимира Зеленського Порошенко зустрівся з американським сенатором Рональдом Джонсоном, послом США в Євросоюзі Гордоном Содландом і спецпредставником Держдепу США - Куртом Волкером. Останньому п`ятий президент вручив орден Ярослава Мудрого V ступеня. Під час розмови йшлося про те, що Україна повинна продовжити прямувати курсом європейської та євроатлантичної інтеграції. Говорили і про протидію агресії Росії.

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