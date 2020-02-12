Зарплата вчителів не зміниться: ексміністерка освіти пояснила причини

Міністерка освіти України (2016-2019 р.р.) Лілія Гриневич у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Вона прокоментувала інформацію про те, що кабмін вирішив виділити понад 2 млрд гривень на зарплати вчителям.

"Зарплата вчителів зовсім не зміниться від цього. Тому що зарплата вчителів складається з коштів, які дають з державного бюджету, це називається освітня субвенція, та коштів місцевих бюджетів. Коли раніше розраховувалася освітня субвенція, то була формула, коли бралася кількість учнів з минулого року. Зараз збільшується кількість учнів у наших школах, особливо у великих містах. І таким чином, якщо ми беремо дані не минулого року, а цього року, то виходить, що державна субвенція стає більшою. І саме з цієї причини державна субвенція збільшиться на 2 млрд гривень. Але те, що місцеві бюджети отримають від держави 2 млрд гривень більше, означатиме лише те, що вони матимуть змогу докладати менше власних коштів до зарплат вчителів", - заявила Гриневич.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!