Зарплата Коболєва: експерт передрік долю грошей

Експерт з енергетичних питань Геннадій Кобаль вважає, що контракт з головою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим був продовжений, через складну політичну ситуацію, в який могла опинитись найбільша компанія України, якщо б залишилась без керівництва,

На думку Кобаля, не всі провали в роботі Нафтогазу потрібно перекладати персонально на Коболєва, а частина з них сталась через дії Росії. Завдання голови Нафтогазу, за словами експерта, полягають у максимальному послабленні наслідків від таких дій.

Щодо рівня зарплат і премій голови Нафтогазу, то тут, на переконання експерта, потрібно ставити питання не Коболєву, а наглядовій раді, яка разом із урядом має врегулювати фінансові питання.

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