Заробляти більше $1000: названі запитані в Україні професії

Починаємо з традиційної рубрики "Народний Обозреватель". На яку пенсії і коли ви розраховуєте? Цікавимося думкою українців.

Про зарплати і професії говоримо з гостем студії – експертом з працевлаштування Юлією Дрожжиною.

На кого піти вчитися? Чи варто орієнтуватися на держзамовлення за професіями? У яких сферах найбільша, а в яких – найнижча конкуренція?

"Що стосується зарплат – все залежить від професійної сфери. В агрономії досить конкурентоспроможні українські зарплати, на рівні європейських. Це може бути і $1000, і $1500.. Ті ж гроші, які пропонують за кордоном. Також роботодавці розуміють, що у нас дефіцит робочих спеціальностей. І вони готові переглядати зарплати, щоб мотивувати людей залишатися і не їхати", – розповідає Дрожжина.

Вона розвінчує міфи про те, що "білі комірці" заробляють більше робочих спеціальностей.

"Хороший інженер заробить більше, ніж посередній або поганенький юрист", – наголошує експерт.

Про найбільш перспективні професії в Україні – дивіться в цьому випуску Студії Obozrevatel.

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