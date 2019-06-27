Заробляти більше $1000: названі запитані в Україні професії

Заробляти більше $1000: названі запитані в Україні професії109Читати матеріал російською
Починаємо з традиційної рубрики "Народний Обозреватель". На яку пенсії і коли ви розраховуєте? Цікавимося думкою українців.
Про зарплати і професії говоримо з гостем студії – експертом з працевлаштування Юлією Дрожжиною.
На кого піти вчитися? Чи варто орієнтуватися на держзамовлення за професіями? У яких сферах найбільша, а в яких – найнижча конкуренція?
"Що стосується зарплат – все залежить від професійної сфери. В агрономії досить конкурентоспроможні українські зарплати, на рівні європейських. Це може бути і $1000, і $1500.. Ті ж гроші, які пропонують за кордоном. Також роботодавці розуміють, що у нас дефіцит робочих спеціальностей. І вони готові переглядати зарплати, щоб мотивувати людей залишатися і не їхати", – розповідає Дрожжина.
Вона розвінчує міфи про те, що "білі комірці" заробляють більше робочих спеціальностей.
"Хороший інженер заробить більше, ніж посередній або поганенький юрист", – наголошує експерт.
Про найбільш перспективні професії в Україні – дивіться в цьому випуску Студії Obozrevatel.
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