ЗАО “МЗС України” | Альо, гараж! REBOOT #178 108

От іноді дивишся ТіВі і диву даєшся. Якими ж вони, наші можновладці, раптом стали віруючими... Такі полум’яні промови, з цього приводу проголошують, що іноді мимоволі та й замислишся: а чи не пропустили ми якийсь поворот на шляху до обіцяного Євросоюзу і тепер чимчикуємо прямісінько у Царство Боже. Але це так, приказка… В МЗС імені П. Клімкіна - черговий гучний скандал...

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