МоваЯзык
Реєстрація
МедОбозГоловна

ЗАО “МЗС України” | Альо, гараж! REBOOT #178

108

От іноді дивишся ТіВі і диву даєшся. Якими ж вони, наші можновладці, раптом стали віруючими... Такі полум’яні промови, з цього приводу проголошують, що іноді мимоволі та й замислишся: а чи не пропустили ми якийсь поворот на шляху до обіцяного Євросоюзу і тепер чимчикуємо прямісінько у Царство Боже. Але це так, приказка… В МЗС імені П. Клімкіна - черговий гучний скандал...

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Альо, гараж! Reboot" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
Теги
Гаражгараж обозревательАле гаражАлло Гараж Альо, гараж! REBOOTКличкоКиїврадаМЗСОстанній випускТомосВиталій ШаповаловГараж на ОбозеМайданМайдан НезалежностіАло Гараж

Новини

Всі новини