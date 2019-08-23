Замінували будинок батьків Зеленського

Будинок в Кривому Розі Дніпропетровської області, де проживають батьки Володимира Зеленського, 22 серпня перевіряли на наявність вибухівки.

Перевірку проводили після того, як одне з відомств Києва отримало повідомлення про замінування великої кількості будівель у столиці та будинку, де живуть батьки чинного президента України. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Стало відомо, що в багатоповерхівці не виявлено вибухонебезпечних предметів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що 15 травня в Кривому Розі повідомили про мінування відразу 15 об'єктів по всьому місту. У числі них будинок, в якому проживають батьки Володимира Зеленського.

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