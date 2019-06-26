Залишитися чи "грюкнути дверима"? Що робити Україні після повернення Росії в ПАРЄ

Дипломат Костянтин Грищенко – про те, як можуть розвиватися події після скандального повернення Росії в ПАРЄ.

Хто винен у поразці української дипломатії?

"Чому ніхто не взяв на себе відповідальність сказати те, що було принципово важливим: "Цю війну ми не виграємо"? А програвати таким чином – коли в Росії тішаться всі, хто тільки може – це непрофесіоналізм і дурість, помножена на політичний піар", – впевнений Грищенко.

Тепер, за великим рахунком, у Києва залишається два варіанти: залишити представництво в залі ПАРЄ або "грюкнути дверима".

Що обере українська делегація? Який з варіантів гірший? На думку Грищенка, "кращого варіанту" просто не існує. Чому так – дивіться в цьому випуску Підсумків на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!