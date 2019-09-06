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8 вересня • оновлено в 11:50
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Закрита зустріч Зеленського та ''Слуг народу'': коментарі урядовця

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Представник уряду у Верховній Раді України Ірина Верещук заявила, що зустріч Зеленського зі "Слугами народу" була не більше і не менш закритою, ніж усі попередні зустрічі.

Телефони здавались перед подібними зустрічами усі попередні рази, більше того, це відбувається і на всіх інших зустрічах такого рівня, тобто це не є жодною новиною чи нововведенням, заявила Верещук. Вона додала, що є розуміння того, що певні питання, які обговорюються, мають бути закритими і не виноситися на загал, оскільки внутрішні та зовнішні умови, в яких сьогодні перебуває Україна, вимагають цього.

Ми перебуваємо в умовах гібридної війни та постійних інформаційних атак зовні. Ми розуміємо, що кожне слово народного депутата або посадової особи, може бути використане проти національних інтересів України", - заявила представниця уряду у Верховній Раді України.

Вона додала, що на подібних закритих зустрічах, в першу чергу, відбувається налагодження комунікації між президентом та депутатами.

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Ірина Верещук
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