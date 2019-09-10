Закон про імпічмент прийняли одразу, без доопрацювань та обговорень: журналіст

Політичний оглядач OBOZREVATEL Віталій Тисячний, перебуваючи у стінах Верховної Ради України, прокоментував прийняття закону про Імпічмент президента України.

Цей законопроект, за словами журналіста, був прийнятий одразу, що викликало деяке нерозуміння ситуації.

"Дуже швидко депутати пройшли перше, потім одразу друге читання без доопрацювань цього законопроекту, без якихось таких глобальних обговорень. І після цього спікер Верховної Ради Дмитро Розумков оголосив перерву на 30 хвилин", - зазначив Тисячний.

Наступним законопроектом, який мають розглянути депутати, стане законопроект, який надає відповідним службам право на прослуховування розмов народних депутатів. Наразі таке право має надати Верховна Рада, але президент Володимир Зеленський вніс законопроект, який дозволить відповідним органам провадити досудове розслідування та прослуховування народних обранців без отримання спеціального дозволу від Верховної Ради.

"Сьогодні депутати планують працювати до дев'ятої години", - додав Тисячний.

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