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Західний погляд з Олів'є Ведріном. #19

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Теми:

- Україна зробила великий крок до створення Антикорупційного суду в четвер, що є ключовою вимогою для відновлення допомоги МВФ.

- Путін "не думає" йти на обмін українського режисера Сенцова.

- Пожежа в Чорнобилі: Київ заспокоює щодо радіоактивності.

- Австрія та Італія підтримують скасування санкцій ЄС проти Росії

В студії:

Сергій Сумленний, керівник регіонального представництва фонду Генріха Бьолля у Києві, кандидату політичних наук.

Skype:

Віолета Москалу, засновник Global Ukraine Foundation, доктор філософії

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Автор
Олів&#39;є ВедрінОлів'є Ведрін
Тема
Західний погляд
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