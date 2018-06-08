Західний погляд з Олів'є Ведріном. #19

Західний погляд з Олів'є Ведріном. #1979
Теми:
- Україна зробила великий крок до створення Антикорупційного суду в четвер, що є ключовою вимогою для відновлення допомоги МВФ.
- Путін "не думає" йти на обмін українського режисера Сенцова.
- Пожежа в Чорнобилі: Київ заспокоює щодо радіоактивності.
- Австрія та Італія підтримують скасування санкцій ЄС проти Росії
В студії:
Сергій Сумленний, керівник регіонального представництва фонду Генріха Бьолля у Києві, кандидату політичних наук.
Skype:
Віолета Москалу, засновник Global Ukraine Foundation, доктор філософії
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