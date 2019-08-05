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Загроза ядерної війни стала реальною

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США в п'ятницю, 2 серпня, офіційно вийшли із російсько-американського Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, який ознаменував собою завершення "холодної війни".

Цей договір був укладений між СРСР і США в грудні 1987 року і набув чинності в червні 1988 року. Документ забороняє двом країнам виробляти і розгортати балістичні та крилаті ракети середньої (зона ураження від 1 тис. до 5,5 тис. км) і малої (зона ураження від 500 до 1 тис. км) дальності.

Після закінчення терміну дії Договору глава німецького МЗС Хайко Маас заявив, що в 2020 році Німеччина скористається своїм статусом голови Ради Європейського Союзу, щоб спробувати впровадити нові форми контролю над озброєннями. Він нагадав, що в світі досі є майже 14 тисяч ядерних боєголовок, водночас інвестиції в нові системи озброєнь збільшуються. Маас також вказав на "серйозні наслідки для безпеки і миру" на планеті, якими загрожує припинення дії ДРСМД, пише DW.

У НАТО також відреагували на вихід США і заявили, що вся вина лежить на Росії.

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