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Загострення захворювань: лікар пояснив, як украиских політика впливає на здоров'я людей

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Лікар-нейрохірург, онколог Антон Шкіряк зазначив, що емоційне напруження, яке панує останнім часом в українському суспільстві, негативно відображається на самопочутті пацієнтів, які борються з онкозахворюваннями, у яких спостерігається загострення хвороб. Тому, за його словами, він вмовляє їх відмовитись від перегляду політичних ток-шоу і намагатись не звертати на те, що відбувається довколо них.

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