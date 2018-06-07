Заборона на трансляцію ЧС-2018, візит Полторака в НАТО - новини на ObozTV

На Івано-Франківщині автобус зіткнувся з вантажівкою: один загиблий. ДСНС локалізувала пожежу у Чорнобильскій зоні. Міністр оборони Полторак зустрінеться з генсеком НАТО Столтенбергом. Американський ПЕН-центр направив до Путіна лист 48 письменників, журналістів та кінематографістів з вимогою звільнити Сенцова. В Україні заборонили трансляцію ЧС-2018 з футболу.

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