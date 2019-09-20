За “старою українською традицією” | Альо, гараж! REBOOT #315 279

Отже, початок “золотої осені” остаточно перестає бути нудним.

Біля Офісу Президента, майже прямо на вході в адмінбудівлю, відбулася перша бійка за участю мітингарів-активістів. Валерія Гонтарева, екс-голова НацБанку, яка певний час переховується від вітчизняних правоохоронців в Англії, таки досягла поставленої мети і ось-ось отримає статус жертви політичних переслідувань. Олександр Єфремов, екс-голова фракції партії Регіонів в Раді, була колись така партія, майже вільна людина....

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