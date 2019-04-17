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За рік безнес-очікування в Україні не покращилися: економіст

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Економіст Віктор Скаршевський зазначив, що опитування бізнес-очікувань, які проводив НБУ, у нього викликає довіру, через їхню регулярність. За його словами, порівнюючи дослідження І-го кварталу 2018 та 2019 років, можна побачити не тільки незмінність рівня очікувань, а у деяких галузях його погіршення.

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