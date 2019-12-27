За нинішнього рівня ВВП про підвищення ЗП депутатам не може бути й мови: Ірина Верещук

Народна депутатка України від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук переконана, що про підвищення зарплат нардепам не може бути мови за нинішнього рівня ВВП.

"У нас сьогодні немає ані політичних, ані моральних підстав говорити про те, що депутати заслуговують на збільшення заробітних плат, оскільки у нас є "прості хлопці", яким треба годувати сім'ї", – заявила вона OBOZREVATEL, коментуючи пропозицію голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Політикиня закликала поглянути на ситуацію "очима шахтаря, лікаря, пекаря, бібліотекаря, звичайної людини, яка отримує зарплату в 10, 15, 16 тисяч гривень, утримує свої сім'ї і точно так само, напевно, живуть у Києві та в інших містах і мають такі самі проблеми, як і "прості хлопці та дівчата" з парламенту".

Верещук переконана, що говорити про підвищення зарплат депутатам неприпустимо, допоки ВВП України не почне демонструвати істотне зростання, "допоки не буде збільшена пенсія, соціальні виплати і те, що дасть людям вдихнути, вже не кажучи про те, щоб розвиватися".

Нардепка додала: підвищення зарплати нардепам в нинішніх умовах неприпустиме, "навіть якщо дійсно є така потреба, навіть якщо є подібні європейські практики".

Як писав OBOZREVATEL, нардеп і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що зарплата депутатів Верховної Ради має становити від 70 до 100 тисяч гривень. Він визнав, що сам не потребує надбавки до зарплати, але "що стосується фракції, то ви знаєте: у нас більшість – це дійсно прості люди. Є ті, кому важко. Особливо ті, хто переїхав до Києва з регіону і був змушений перевезти родину".

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