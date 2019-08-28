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За кордоном працює вже до 10 млн українців: коментарі експерта

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Голова Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник наголосив, що кожден другий українець, який працює у Польщі, працює там не більше трьох місяців.

Потім такі заробітчани повертаються додому, а потім можуть знову поїхати на короткострокові заробітки. І лише якщо заробітчани не бачать позитивних змін в Україні, у них може виникнути бажання переїхати до країни, де вони зароблять гроші, на постійне проживання. У такому випадку трудові мігранти перетворюються на емігрантів з усіма негативними наслідками для України.

Експерт також прокоментував квоти , які існують на залучення іноземних громадян у європейських країнах. Воскобойник зазначив, що в Європі розуміють, що відбувається боротьба за дуже обмежений ресурс, яким сьогодні володіє Україна. За його словами - це робочі руки.

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