За грудень знешкоджено півтори сотні терористів – У Миколаєві без тепла десятки будинків – Крим залишився без електрики – новини на ObozTV

За последний месяц прошлого года украинские военные уничтожили 70 боевиков и сто ранили. Еще 9 сепаратистов ликвидировали себя сами: либо по неосторожности, либо самостоятельно лишили себя жизни.

В Николаеве без тепла остались более 70 домов. В городе накануне произошла серьезная авария на теплостанции. Полностью ликвидировать последствия аварии обещают уже сегодня.

В Крыму из-за непогоды остались без света 19 населенных пунктов. В предприятии "Крымэнерго" говорят, что на восемь утра 6000 квартир и домов были без электричества.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.