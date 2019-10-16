З мораторієм на перевірку ФОП краще. ніж без нього: бізнесмен

Керівник київського центру підтримки та розвитку бізнесу Дмитро Гарний прокоментував заяви про те, що Зеленський ініціював заборону перевірки ФОПів на два роки.

Він заявив, що мораторій на перевірки - це завжди добре, але зараз бізнес веде боротьбу проти фіскалізації взагалі, і якщо зараз їх таки введуть, але впровадять мораторій, то це буде загалом програш для малого бізнесу. За його словами, це означатиме, що влада наполягає на своєму рішенні про фіскалізацію розрахунків, але дає ще два роки фори.

"Тому це програш, але з мораторієм, це все ж таки краще, аніж без мораторію", - заявив Гарний.

Він вважає, що лібертеріантсво - це політичний термін, який є зараз модним. В Україні така термінологія раніше не озвучувалася.

"Але фіскалізація розрахунків - це засіб контролю малого бізнесу, контролю розрахунків. Я не можу сказати, що це відповідає ідеї лібертаріанства", - заявив Гарний

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