З Мандатами - на вихід

На ранкові консультації на Банковій збираються лідери фракцій. Очільник радикалів - Олег Ляшко повторив вчорашній вчинок столичного голови і приїхав на переговори - велосипедом.

Всередині обертів не збавляє. Залучає нового президента до демократичних переговорів. Вмикає мобільного і починає трансляцію наживо. Втім, невимушеної розмови не виходить.

Консультації за зачиненими дверима тривають майже чотири години. Голови фракцій виходять по черзі. Рішення одностайне. Позачерговим виборам до верховної ради бути. Тепер питання - коли саме: 21го чи 28го липня?

Найближчими днями президент має видати указ про розпуск парламенту та дострокових виборів. У Зеленського кажуть: для цього мають юридичну підставу - відсутність коаліції з 2016 року. До того - Володимир Зеленський прагне знизити прохідний бар’єр на виборах до Верховної Ради та запровадити відкриті списки.

За законом, екстрено Рада може зібратися упродовж трьох наступних днів. В адміністрації президента кажуть, консультації пройшли конструктивно. Усі фракції готові до нових змагань за мандати. Завтра відповідне звернення Президента надійде до голови Верховної Ради.

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