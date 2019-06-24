"З чоловіками трохи дорожче": корисні поради, як заощадити в подорожі з дітьми

Продовжуємо обговорювати особливості далеких поїздок з дітьми.

Своїм досвідом ділиться експерт з подорожей з дітьми, тревел-мама Олександра Матвєєва.

Першу частину ефіру можна подивитися тут.

Говоримо про авіаперельоти і правильний підбір багажу.

"Я за мінімалізм. Зараз всі тарифи з ручною поклажею. Я завжди літаю з рюкзаком і з дитиною. У кожного свій рюкзак: у дитини, у мене, у чоловіка. Кому не вистачило місця ... Ну вибачайте. Ми зараз їздили машиною. І ось коли у тебе немає цього обмежувача, ти ж пхаєш усе підряд: раптом знадобиться. А навіщо? Наприклад, їдемо в Європу. Там все цивілізовано. Памперси, баночна їжа. І вибір набагато більший, ніж у нас", – пояснює Олександра.

Також в ефірі – про те, в яку ціну зараз обійдеться подорож, і чому "з чоловіками виходить трохи дорожче".

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