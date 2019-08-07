Youtube несподівано видалив канали Антіна Мухарського та Дмитра Корчинського

Соціальна мережа Youtube без попередження видалила канали відомого українського культурного діяча Антіна Мухарського.

Видалений особистий канал Антіна, а також канал проекту Орест Лютий. Втрачено весь творчий доробок за останні вісім років. Про це повідомив сам артист. Він написав наступне:

"Як я і передбачав, зі зміною влади в Україні, ми знову увійшли у зону антиукраїнської турбулентності. Сьогодні без попереджень було видалено ютуб-канал Ореста Лютого та Антіна Мухарського з усім мистецьким доробком за останні 8 років. Наші фейсбук-сторінки неодноразово блокувалися за старі пости часів Майдану та початку АТО.

Тому не можемо гарантувати, що найближчим часом матимемо якісний та сталий зв'язок з нашими читачами та слухачами.

Але боротьба триває!"

Антін Мухарський повідомив, що віднині він фактично переходить у мистецьке підпілля і надав посилання на форму, яку можна заповнити, щоб отримувати запрошення на події за його участю особисто.

Одночасно із Мухарським про видалення свого каналу повідомив Дмитро Корчинський. На його думку, ці події пов'язані із діяльністю російських спецслужб, які переконали адміністрацію соціальної мережі видалити небезпечний для них контент. Корчинський прогнозує, що подальше знищення торкнеться і інших проукраїнських пабліків.

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