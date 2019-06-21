"Яким буде Виборчий кодекс – ніхто не знає": названі недоліки в роботі Ради

"Яким буде Виборчий кодекс – ніхто не знає": названі недоліки в роботі Ради630Читати матеріал російською
Гість студії – експерт з конституційного права Богдан Бондаренко.
Як Рада ухвалює поправки до Виборчого кодексу? Чому така імітація бурхливої діяльності?
"У цьому випадку з Виборчим кодексом унікальна ситуація. Комітет не проголосував за поправки. Відповідно, все, що мали б робити в комітеті – зараз відбувається в парламенті. І в зв'язку з цим, яким він (Кодекс. – Ред.) буде – ніхто не знає", – зауважує експерт.
Також обговорюємо рішення Конституційного суду України, який визнав конституційним указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів на 21 липня.
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