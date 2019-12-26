Яким буде український бізнес у 2020 році: експерт із зовнішньоекономічних процесів

Експерт із зовнішньо-економічних процесів Віктор Шевченко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Бурчук Live" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він прокоментував правила ведення бізнесу в Україні та за кордоном та дав прогнози динаміки розвитку бізнесу в Україні.

"Все змінилося. І все продовжує змінюватися на краще. Європа живе за своїми стандартами більше 300 років, і вони почали вже деградувати. І це не я кажу, це самі європейці кажуть. Тому якщо німець або голландець щось не зробить, за нього це зробить система. А ми пливемо проти течії. У нас дуже працелюбні люди", - зазначив експерт із зовнішньо-економічних процесів.

Шевченко також висловив свою точку зору із приводу стабілізації та укріплення гривні в Україні.

"Все, що робиться штучно, ламається. Ну, не може такого бути, що долар так стрімко падає. Ми маємо на 7% падіння промисловості. Ми маємо невивіз зерна, тому що не вигідно його вивозити через курс. Ніхто не інвестує. І при цьому долар падає", - заявив експерт.

Він порадив приберегти долари і не здавати їх зараз.

"Особисто я тримаю", - зізнався Шевченко.

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