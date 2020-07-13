Який хліб подорожчає в Україні: економіст озвучив прогноз

Ціна на чорний хліб в Україні зростатиме в найближчі місяці, ціна на білий хліб залишатиметься стабільною.

Такий прогноз під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV озвучив голова Нацради економічного розвитку Олексій Дорошенко. "Якщо нашу ціну на білий хліб порівняти з ціною в Польщі або в країнах Балтії, то у нас він на 20-25% дорожче, ніж купують європейці. Але в нас ще нижча ціна на чорний хліб, ми ще не підійшли навіть до європейської ціни, і вона потрошку зростає", – уточнив він.

За словами експерта, визначальним фактором в формуванні ціни на хліб в Україні будуть світові ціни на зерно. "Якщо ціна на зерно буде зростати у світі, то і на внутрішньому ринку також. Але мені здається, що зараз не буде зростання світової ціни на зерно", – спрогнозував він.

Дорошенко звернув увагу на той факт, що з початку поточного року хліб та борошно в Україні майже не подорожчали. Підвищення цін корелюється з інфляцією в країні, яка, за оцінками експерта, становить 2-3%.

Як писав OBOZREVATEL, перехід на стимулююче регулювання в області розподілу електроенергії підніме ціну на продукти споживчого кошика лише на 3-4 копійки.

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