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Яка у Вас машина? | Альо, гараж! REBOOT #295

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Головне тепер своєчасно зупинитися.

Ну аби після того як наші чиновники з метою наповнення держскарбниці, за вказівкою Президента попродають свої машини, гаражі, маєтки не довелося їх самих розбирати на органи… Володимир Зеленський відвідав Черкащину і поспілкувався з місцевим керівництвом стосовно наявних боргів за комунальні послуги та пустої казни.

Розмова йшла на підвищених тонах, а її фінальна частина миттєво стала новим вітчизняним мемом…

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Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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