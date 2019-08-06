Яка професія зараз найперспективніша: поради експерта

Експерт з питань працевлаштування Тетяна Пашкіна прокоментувала тренди на ринку праці та дала поради по якості профорієнтації.

За її словами питання профорієнтації є дуже нагальним, оскільки система, на думку експерта, є недієздатною або її взагалі в Україні не існує як системи. Вона зазначила, що сьогодні держава перекладає профорієнтацію на плечі на роботодавців, які займаються цим питанням вкрай неохоче, тому що не бажають витрачати на це зайві кошти. Експерт наголосила, що неефективність системи профорієнтації на державному рівні визнають, але разом із тим сьогодні немає розуміння, з чого почати виправлення помилок.

Основна помилка абітурієнтів під час вибору професії, за словами Пашкіної, - це відсутність будь-якого аналізу ринку праці. Найчастіше абітурієнти звертаються до батьків, які мислять стандартами двадцятирічної давнини і радять дітям вступати на ті спеціальності, які вже не користуються попитом на ринку, додала експерт.

Пашкіна наголосила, що перспективною є сфера інформаційних технологій, яка продовжує зростати зі швидкістю 20%. Також досить затребуваними сьогодні є спеціальності, які взагалі не потребують спеціальних дипломів. Експерт порадила абітурієнтам не читати опис спеціальності на сайтах вищих навчальних закладів, а зайти на сайт із пошуку робити, і подивитись які вакансії зараз затребувані, і скільки за яку роботу сьогодні готові платити.

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